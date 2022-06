La videoricetta con i fiori della chef Clelia Vivalda del ristorante Arte e Querce di Monchiero (CN)

Con le immagini più belle, foto e video, ripercorriamo i momenti unici, che la kermesse gastronomica ha offerto. La chef Clelia Vivalda ha portato in scena due ricette della tradizione contadina langarola: le frittelle dolci con i fiori di acacia e il finto miele realizzato con i fiori di Tarassaco. Una ricetta semplice ma di grande gusto che si adatta bene sia per accompagnare i dolci sia in abbinamento ai formaggi.





(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

“È stata un’edizione straordinaria, un successo che dimostra il grande interesse verso un settore della gastronomia in espansione – è il commento di Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza – e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, a partire dagli chef e dalla Fondazione Villa Ormond per finire agli sponsor tecnici Ravera Bio e Cna di Imperia”.

