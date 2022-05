Triplo impegno culturale sabato scorso per l'associazione Panta Musicá tra Imperia e Genova

Sabato mattina Pànta Musicà con la sua fiaba Sirenella e le sue musiche hanno incantato bimbi e genitori trasformando l'austera Sala Consiliare della Biblioteca Civica Lagorio in un mondo colorato e sonoro.

Il Maestro Leonardo Ferretti Gallino ha magistralmente accompagnato Veronica Ioppolo, dell'Ass. Pergolesi Musica in culla®, nel suo coinvolgenete dialogo musicale con i bimbi da 0 a 3 anni che, in braccio alle mamme o gattonando, hanno incontrato questo nuovo linguaggio, liberi senza parole. I bimbi più grandicelli hanno ascoltato la fiaba, con traduzione simultanea per i bambini non di lingua italiana, l'hanno disegnata accompagnati dalle musiche e dalle immagini proiettate, si sono tuffati in mare con Sirenella facendo loro il suo sogno.

Nel pomeriggio le sirene si sono spostate alla Galleria del Castello, dove, nell'ambito della mostra 'Cuore di fanciulla, corpo di pesce', anche i bambini che hanno preparato una magnifica sirena di fiori, hanno incontrato Sirenella. Nello stesso pomeriggio alcuni allievi della classe di violino hanno partecipato all’Open day della sezione degli archi del Conservatorio Paganini di Genova sia come esecutori che come ascoltatori insieme agli allievi studenti del Liceo Musicale di Albenga.

Le sirene continuano il loro viaggio e approderanno al Festival della Cultura Mediterranea di Porto Maurizio sabato prossimo. Ma gli associati di Pànta Musicà non sono solo bambini, 'Li facciamo suonare tutti' è il nostro motto, ci dice soddisfatto Giovanni Sardo, che nel pomeriggio ha affiancato al Conservatorio di Genova.