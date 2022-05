Tre classi dell’ISISS Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e Bordighera in finale al premio letterario Calvino

All’ISISS Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia e Bordighera, sotto la dirigenza della Dott.ssa Antonella Costanza e grazie all’interessamento di alcune docenti di italiano, è arrivata una nuova conferma del valore culturale della scuola e dell’ottima preparazione che riserva ai propri alunni con l’ingresso di ben tre classi nella finale del premio nazionale Lions dedicato a Calvino.

"Il giorno 27 maggio 2022, alle ore 11, si è svolta la Conferenza stampa per la presentazione dei finalisti al Premio Letterario Lions dedicato a Calvino, in presenza a Sanremo e on line sulla pagina Facebook 'Lions Club Nizza-Canelli' su cui è possibile visionarne la registrazione. Sanremo ha accolto questo primo appuntamento in vista del centenario calviniano del 2023, offrendo la sede di Villa Nobel per la conferenza; così, dopo un’introduzione dell’assessore alla cultura del Comune di Sanremo e i saluti del rappresentante del Gruppo Lions, a seguito dell’analisi dell’ampia gamma di libri di Calvino scelti dai ragazzi per partecipare al concorso, da 'Il sentiero dei nidi di ragno' passando per 'Ti con zero' e arrivando alle 'Città invisibili', sono stati annunciati i finalisti per le tre sezioni in concorso:

- la prima sezione per la migliore prefazione o postfazione di un testo letterario, raccolta di poesie, racconti, romanzo o saggio letterario, pubblicato in lingua italiana tra dicembre 2020 e dicembre 2021;

- la seconda sezione per le tre migliori prefazioni o postfazioni scritte dagli studenti del triennio delle scuole medie superiori;

- la nuova e terza sezione è destinata ad opere multimediali inedite prodotte dagli studenti del triennio delle scuole medie superiori che “raccontino” la prefazione o postfazione di un testo letterario dello stesso scrittore attraverso opere dal carattere innovativo come: video/animazione, cortometraggi, brani musicali, podcast o interviste, fumetti, cataloghi fotografici, dipinti, sculture e ogni altro materiale multimediale.

Proprio nella nuova terza sezione sono state selezionate le classi dell’ISISS Fermi-Polo-Montale: la III e la V dell’Istituto Fermi di Ventimiglia, Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, sotto la supervisione della prof.ssa Ambra Saitta, e la classe 5T del Liceo Opzione Scienze Applicate del Montale di Bordighera, sotto la supervisione della prof.ssa Debora Perra.

Le classi III e V AFM del Fermi sono state guidate dalla stessa intuizione: leggere i Classici è un’esperienza eccezionale, capace di porci in dialogo con testi ed autori lontani nel tempo ma ugualmente attualissimi nelle riflessioni e nelle tematiche che approfondiscono. E allora quale modo migliore per far emergere con evidenza l’attualità di Classici intramontabili come quelli di Italo Calvino se non ricorrendo ai linguaggi in cui oggi più si riconoscono le nuove generazioni? Ecco che dunque i personaggi de 'Il Visconte dimezzato' si sono trasformati per l’occasione negli ospiti di un podcast dal titolo 'C’era una volta oggi come ieri', intervenendo come ospiti in uno studio immaginario all’indomani della conclusione delle loro avventure, per raccontarci cosa ancora ci possono insegnare le loro storie! Accanto ai protagonisti del romanzo, intervistati da due conduttori radiofonici esilaranti, a movimentare il podcast l’immancabile 'opinionista', nientepopodimeno che il filosofo Platone!, e telefonate da parte di un pubblico immaginario. Tutti ruoli costruiti e interpretati dal team dei ragazzi della III AFM, Aulisio Antonio, Buttafoco Alessio, Castillo Jhon Jacob Ancheta, El Kattani Wahiba, Falbo Iris, Mercenaro Loris, Pannuti Chiara, Rebaudo Francesca, Strati Matteo: straordinari nel riuscire a parlare di tematiche fondamentali come la ricerca del sé, la parità di genere e i disturbi della personalità attraverso la loro personalissima rielaborazione di quella che è una storia senza tempo.

Come straordinari sono stati anche gli allievi della classe V AFM: Basile Anna, Beccaria Francesca, Bonelli Giuliano, Canepa Pietro, Dotta Giulio, Facciolo Giulia, Griza Marius, Kanina Gesica, Moro Alice, Ottaviano Ludovica, Tomatis Edoardo. Per loro la scelta è stata priva di dubbio: la lettura de 'Le città invisibili' li ha coinvolti e ha loro rivelato la modernità di Calvino in modo immediato. Da qui a realizzare un cortometraggio capace di mettere in scena gli interrogativi pressanti che il romanzo pone alla società odierna il passo è stato breve. La narrazione dei ragazzi si è proposta una grande sfida: far emergere le contraddizioni del nostro presente parlando di consumismo, questione ambientale e disuguaglianze sociali, rinunciando però quasi totalmente alle parole – fatta eccezione per quelle di Calvino stesso!_- e affidandosi solo al potere evocativo delle immagini… Sfida superata!

La classe 5T del Liceo OSA Montale ha creato un podcast partendo da “Ti con Zero”. Bellan Emanuele, Genovese Andrea, Luzzi Samuele, Mongiardo Antonio, Romagnone Camilla, Sperta Aurora (in rigoroso ordine alfabetico) hanno deciso di partecipare, scrivendo una prefazione al libro di Calvino letto durante le vacanze natalizie, hanno contemporaneamente deciso di usare una nuova tipologia di comunicazione, qualcosa di inedito che li caratterizzasse e parlasse maggiormente di loro: un podcast, un file audio che chiunque sia interessato può ascoltare anche sul suo smartphone, per incuriosire, far venire la voglia di leggere e al tempo stesso spiegare in modo divertente il libro e come affrontarne la lettura. L’idea è stata quella di presentare l’opera al lettore attraverso i personaggi e i racconti che avevano maggiormente colpito la loro fantasia e stimolato il loro interesse, permettendo al futuro lettore di intuire scopi e metodi dello scrittore, attraverso una serie di interviste assurde ed impossibili. Il lavoro è stato più complicato del previsto... coordinarsi per la stesura, recitare le parti, montare il tutto ed infine spedire all’ultimo momento: un’impresa, ma ci sono riusciti.

Ben tre classi dell’Istituto Fermi-Polo-Montale si guadagnano dunque la finale, a conferma che la grande attenzione accordata dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza e dai docenti dei diversi indirizzi ad iniziative culturali di così gran rilievo è strumento irrinunciabile per far emergere la creatività e i talenti nascosti degli studenti: complimenti allora proprio a loro, i ragazzi, per cui incrociamo le dita in attesa della premiazione che si terrà il prossimo settembre".