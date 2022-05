'Premio Astori' per il giocatore ponentino Mattia Agnese durante la 'Hall of Fame' a Firenze (Foto)

C’era anche il 19enne giocatore del Taggia ed ex dell’Ospedaletti, Mattia Agnese, lunedì scorso a Firenze tra i premiati della ‘Hall of Fame’ del calcio italiano, nella cornice d’eccezione, per una cerimonia che ha racchiuso due edizioni, con il meglio del nostro calcio raddoppiato.

L’affascinante ‘Salone dei Cinquecento’ di Palazzo Vecchio ha infatti ospitato i premiati della nona e della decima edizione, in una giornata ricca di emozioni e di stelle che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport.

“C’è voglia di vivere il calcio nel nostro Paese - ha sottolineato dal palco il presidente federale, Gabriele Gravina – e oggi è davvero una bella giornata, c’è il desiderio di stare insieme e di rivivere straordinarie esperienze, districandosi tra il tempo della memoria e quello dell’esistenza. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno permesso la riuscita di questo evento”.

Mattia è entrato nella storia del calcio locale, nazionale e internazionale. Dopo aver ricevuto il FIFA Fair Play Award 2020 al cospetto di grandi campioni di fama mondiale, nel corso dello show trasmesso in streaming su YouTube e condotto, tra gli altri, anche da Ruud Gullit, lunedì ha ricevuto il ‘Premio Astori’. Il gesto di Mattia del 2019, sul campo della Cairese gli è valso un posto nell’Olimpo del calcio che da oggi si tinge anche di orange.

Nonostante la giovane età, infatti, Mattia non aveva esitato nel prestare i primi determinanti soccorsi a un avversario finito a terra in un normale contrasto di gioco. Un gesto naturale ma dal grande valore umano e sportivo. Dopo il premio ‘on line’ di due anni fa, lunedì scorso c’è stata la consacrazione con un premio di portata internazionale che è fiore all’occhiello per la famiglia orange e l’intero movimento calcistico locale.

Mattia Agnese è stato premiato insieme a nomi altisonanti del calcio italiano e mondiale. Tra questi gli allenatori Carlo Mazzone e Antonio Conte, gli ex calciatori Boniek e Rumenigge ma anche pilastri della nazionale femminile come Milena Bertolini, Sara Gama, Barbara Bonansea e Antonella Carta. Tra i dirigenti lunedì scorso hanno ricevuto il premio Antonio Percassi e Giovanni Sartori mentre sono saliti a ritirare il loro premio anche Andrea Pirlo e Alessandro Nesta.

Premiati alla memoria anche Luigi Simoni, Armando Picchi, Romano Fogli, Fino Fini, Vujadin Boskov, Pietro Anastasi e Luigi Radice mentre, tra gli arbitri, sono entrati nella ‘Hall of Fame’ Alberto Michelotti e Gianluca Rocchi. Tra i veterani sono stati premiato Gabriele Oriali e Antonio Cabrini.