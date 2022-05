È stato realizzato un nuovo passaggio pedonale in via San Francesco a Taggia. Si tratta del terzo attraversamento con rialzo pensato per la sicurezza dei pedoni in zona Levà.

Da tempo gli abitanti della via e le attività nel tratto di fronte al campo da minigolf chiedevano un intervento al Comune a causa dell’alta velocità con cui procedono i mezzi in questa zona molto popolosa. L’ufficio lavori pubblici ha trovato i fondi necessari per la realizzazione dell’opera.