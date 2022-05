Taggia: con Atene Edizioni le 'Sirene' raccontate da Luca Valentini, presto un tour in tutta la Liguria

Sono le Sirene le splendide protagoniste del nuovo libro di Luca Valentini in uscita nazionale in questi giorni per Atene Edizioni di Arma di Taggia. L'attenzione dell'autore, saggista e noto conduttore radiofonico questa volta si è concentrata su una figura affascinante e misteriosa che da secoli fa parte della nostra cultura.

"Le Sirene infatti ci appartengono più di quanto si possa immaginare, artisti, poeti, registi e scrittori le hanno celebrate con le loro opere ed esse rappresentano spesso un elemento ricorrente nella cultura di massa. Statue di celebri Sirene si trovano nelle piazze di molte città, alcune delle quali legano la loro storia in maniera indissolubile proprio alle fanciulle metà donna e metà pesce, come Napoli, e le sue origini che il mito fa risalire proprio all'incontro con la Sirena Partenope... Il nuovo libro di Valentini è un sorprendente viaggio alla scoperta degli aspetti meno noti di tali creature che rappresentano da sempre uno degli enigmi più intriganti che hanno stuzzicato la curiosità ed attirato l'interesse degli uomini. Ulisse le incontrò nella sua Odissea, Cristoforo Colombo ne vide tre mentre navigava verso le Americhe, Barnum fece fortuna esponendone una nel suo museo newyorkese" - spiegano dalla casa editrice di Arma di Taggia.

"Croce e delizia dei marinai irretiti dal loro canto soave e mortifero appartengono da secoli al retaggio culturale di ogni popolo. Dalla Ningyo giapponese alla dea greca Atargatis, fino a Ligea e Leucosia, abbiamo imparato a riconoscerle ed apprezzarle come creature dolci e bellissime grazie a favole e racconti, ma come spesso accade, la fantasia non sempre coincide con la realtà... "Sirene" è un affascinante tuffo letterario nelle profondità del mare alla scoperta di tutti i segreti che queste leggendarie creature dall'argentea coda di pesce nascondono , dalle Orcadi alla Sicilia attraverso racconti e tradizioni millenarie che narrano storie straordinarie di amori impossibili, eroi, inganni e tradimenti. Avventure per ogni tempo ed ogni età giunte fino a noi da tempi e mondi lontani" - aggiungono.

A "Sirene" hanno contribuito molti importanti professionisti e studiosi appartenenti a diversi ambiti della ricerca, dalla psicoterapeuta dott.ssa Stefania Rebuscini, al responsabile scientifico della Fondazione Acquario di Genova, dott. Guido Gnone, la musicologa Angela Forin, il Contrammiraglio in congedo della M.M. Andrea Mucedola, le studiose Arianna Santini e Benedetta Cosimi, il fotografo Simone Pollastrini, la giornalista Barbara Martusciello e molti altri, tra cui quattro autori nazionali che hanno realizzato in esclusiva per il libro altrettanti componimenti poetici dedicati alle Sirene, Sergio Donna, Felice Candi, Mauro Vallanti e Rubina de Chastenay.