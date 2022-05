Bilancio positivo per 'Festa in Viale' ad Arma di Taggia: "Perchè non ripeterla anche in alta stagione?" (Foto)

"E' andato tutto molto bene, perché non ripeterla anche in altre occasioni durante l'anno?": questo l'auspicio degli organizzatori di Festa in Viale, l'appuntamento dedicato allo shopping svoltosi domenica nel viale delle palme ad Arma di Taggia. La manifestazione, nuova nel panorama locale, è stata organizzata da Confesercenti Taggia con il patrocinio del Comune.