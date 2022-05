Borgomaro: riunione del Presidente della Provincia con i sindaci della vallata sui lavori futuri

Si è chiusa in Valle Impero la serie di incontri del Presidente della Provincia Claudio Scajola con i sindaci del territorio.

All’appuntamento, nella sala consiliare del Comune di Borgomaro, hanno partecipato il consigliere provinciale Luigino Dellerba (primo cittadino di Aurigo), i sindaci Massimiliano Mela (Borgomaro), Luca Vassallo (Chiusavecchia), Fabio Natta (Cesio), Gianni Agnese (Chiusanico), Angelo Dulbecco (Caravonica), Marilena Abbo (Lucinasco), Ilvo Calzia (Pontedassio), il dirigente provinciale Michele Russo.

Il Presidente, dopo aver illustrato la situazione dei tre servizi fondamentali di cui si occupa la Provincia (Rifiuti, Trasporto pubblico locale, servizio idrico), ha sottolineato l’impegno dell’Ente nella manutenzione delle strade provinciali della zona: nei prossimi due mesi saranno numerosi i cantieri che interesseranno le arterie dell’entroterra del capoluogo. Sempre in tema di viabilità, ampio spazio della discussione è stato dato ai contributi assegnati ai Comuni per lo sfalcio (un euro per ogni metro di strada provinciale di competenza), che saranno disponibili nei prossimi giorni. Complessivamente gli incontri tra il Presidente Claudio Scajola e i sindaci sono stati sette. Sono iniziati a febbraio e hanno coperto ogni zona del territorio provinciale.

“Li ho voluti per conoscere da vicino le problematiche dell’intera provincia e per testimoniare la vicinanza della Provincia a chi svolge il delicato e complesso ruolo di amministratore - dice Claudio Scajola - sono stati tutti assai importanti e utili: il dialogo con il territorio è fondamentale per la nostra attività amministrativa”.