Ventimiglia apre le porte alla nona arte con 'Fumettando': appuntamento dal 31 maggio al 5 giugno (Video)

Il Comune di Ventimiglia organizza la prima edizione del Festival del Fumetto. Un evento che non ha età e genere, si rivolge a un pubblico eterogeneo di appassionati, artisti e a quei giovani che ancora non hanno avuto modo di approfondire il mondo e la storia del fumetto.

Il mondo del fumetto trova nella sua radice una relazione con la città di Ventimiglia grazie alle immagini iconiche di Tex e Zagor. Nella storia dei fumettisti, quali Carlo Raffaele Marcello e Fernando Fusco, per arrivare ai disegnatori di oggi, quali Luca Erbetta e Fabio Bono, si trova il disegno di quella matita che pone il festival di Ventimiglia quale ponte ideale fra Lucca Comics e l’appuntamento di Angoulême. “Per la prima volta ci cimentiamo in un festival dedicato al fumetto - spiegano il sindaco Gaetano Scullino e l’assessore al Turismo Simone Bertolucci - ‘Fumettando a Ventimiglia’ valorizza il linguaggio dei fumetti che oggi rappresentano un codice iconico patrimonio delle diverse generazioni. Per la nostra città questo significa anche creare un evento che parte dall’origine del senso del meraviglioso, del fantastico, dell’avventuroso della penna di Salgari e del nostro Corsaro nero. Per tutti questi fattori ed elementi abbiamo puntato ad alcune scelte che daranno un profilo culturale alla manifestazione”.

Proprio per questo motivo le aree del Festival sono state divise per ospitare laboratori di artisti, illustratori e fumettisti, workshop di esperti e docenti di Scuole del Fumetto e Accademie, angoli ricreativi per accogliere bambini e famiglie, spazi espositivi dedicati a Mostre di storici fumettisti e disegnatori locali, Case editrici all’avanguardia, Associazioni del Fumetto e artisti internazionali.

Il tutto animato da artisti, musica, spettacoli itineranti che faranno di 'Fumettando a Ventimiglia' un momento ludico e divertente per appassionati e non.

Un programma fitto di eventi: 5 mostre, 8 laboratori con 8 professionisti diversi per imparare l’arte del fumetto, 7 talk e attività per bambini. Al centro di questa prima edizione una sezione speciale dedicata alla rappresentazione delle donne che operano nel mondo dei fumetti e delle graphic novels e delle protagoniste. Un omaggio che parte dalla figura di Jolanda, l'intrepida e combattiva giovane figlia del Corsaro Nero, che troverà la sua immagine declinata nei tratti moderni di un murale.

È già attivo il sito web della manifestazione all’indirizzo www.fumettandoventimiglia.it

