Sanremo: a Bussana lavori per la ricostruzione della scogliera soffolta, finiranno entro l’inizio di giugno (Foto)

Da qualche giorno i residenti di Bussana Mare vedono al lavoro la chiatta della ditta C.E.M. impegnata nel previsto lavoro per la ricostruzione della scogliera soffolta.

L’intervento del valore di circa 200 mila euro rientra nel piano del Comune per la sistemazione del litorale e delle scogliere in vista della nuova stagione balneare.

Subito qualcuno ha storto il naso pensando all’imminente arrivo dei bagnanti e alla fastidiosa convivenza con l’ingombrante mezzo; dal Comune garantiscono che la fine dell’intervento è prevista per i primi giorni di giugno (meteo permettendo) proprio in concomitanza con l’inizio della stagione balneare.

La ricostruzione della scogliera rappresenterà una ulteriore protezione per il lungomare di Bussana oltre a un sistema sempre efficace per la formazione delle spiagge.