Imperia: pestaggio in carcere per una presunta violenza all'ex: detenuto finisce in ospedale

Nei giorni scorsi un detenuto recluso nel carcere di Imperia è stato, secondo fonti interne alla casa circondariale del capoluogo, picchiato per la presunta violenza sessuale nei confronti dell'ex fidanzata.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Penitenziaria per interrompere l'aggressione, da parte di 18 detenuti, e il giovane è stato trasportato all’ospedale e da quanto si apprende ha riportato un trauma grave all'occhio.

Per motivi ancora in corso di accertamento all'interno dell'istituto penitenziario si è sparsa la voce che l'uomo abbia abusato sessualmente dell'ex fidanzata, circostanza che non risulta essere vera tanto che il detenuto ha prontamente avvisato il suo legale, l'avvocato Maria Gioffrè a cui il giovane ha richiesto la possibilità di ottenere i certificati e la documentazione giudiziaria con lo scopo di dimostrare che a suo carico non vi siano mai stati, nè siano tutt'ora in corso, processi e procedimenti per reati sessuali. Adesso il detenuto si trova in isolamento a causa di quanto avvenuto.