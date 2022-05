Sanremo: mercoledì al Casinò un convegno per gli studenti sul tema ‘Il bullismo insegna, il bullismo segna’

La consulta degli studenti di Imperia è in prima linea per la lotta contro il bullismo e il cyber-bullismo. Di conseguenza gli stessi studenti membri di quest'organo provinciale si sono adoperati per organizzare un evento di sensibilizzazione sul tema dedicato ai loro compagni.

È nato così ‘Il bullismo insegna, il bullismo segna’, un convegno che si terrà mercoledì al teatro del Casinò di Sanremo. Saranno presenti dal vivo gli studenti delle classi prime e seconde superiori dell'intera provincia fino a massima capacità del locale, mentre le rimanenti classi in collegamento a distanza.

Fra i relatori ci saranno: l'ispettore Danila Dighero, la Senatrice Elena Ferrara, la psicoterapeuta Simona Cotroneo e Bianca Baldanzi vittima di bullismo. Porteranno i saluti delle istituzioni il prefetto Armando Nanei, il Dirigente dell'AT Imperia Luca Maria Lenti e il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri. In più non mancheranno intermezzi musicali e multimediali per comunicare al meglio il messaggio.