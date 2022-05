Sta per arrivare l’estate e il lungomare di Bussana si prepara per accogliere i bagnanti. Nei giorni scorsi il Comune è intervenuto per lo sfalcio dei canneti nati con il tempo sul litorale.

Grazie all’intervento di palazzo Bellevue è stata restituita al pubblico una porzione di lungomare tra le più amate della zona. Il lavoro rientra nel piano di interventi del Comune di Sanremo per la preparazione delle spiagge all’imminente stagione estiva.