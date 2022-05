Nuovo sistema raccolta rifiuti a Ventimiglia: Comune al lavoro per informare i cittadini in vista del 1° settembre

“L'amministrazione comunale di Ventimiglia - dice il neo assessore Cristina D'Andrea - è al lavoro per cercare di far conoscere ai cittadini il funzionamento del nuovo appalto di nettezza urbana e in modo particolare il funzionamento della raccolta differenziata sui sui l'Amministrazione Scullino punta molto per recuperare gli ultimi 10 anni i cui la percentuale di raccolta differenziata si è assestata su un basso 30%”.



“Stiamo lavorando alacremente” dichiara il sindaco Gaetano Scullino, insieme all'assessore Cristina D'Andrea e al consigliere Roberto Nazzari, appositamente incaricato grazie alla sua grande esperienza politica e nel settore, insieme al consigliere incaricato all'ambiente, Giuseppe Palmero.

Entra più nel dettaglio l'assessore Cristina D'Andrea: “Dal 1° settembre raccolta differenziata porta a porta e 11 isole ecologiche. Teknoservice, l’amministrazione e lo staff di Ventimiglia stanno lavorando al fine di sensibilizzare e formare tutti i cittadini. Saranno organizzate campagne di comunicazione e formazione per bambini con moduli e giochi digitali, studenti, lavoratori, amministratori di condominio e anziani. C’é bisogno del contributo di tutti per raggiungere un obiettivo comune e rendere Ventimiglia più pulita, sostenibile e ridurre gli enormi costi causati dalla mancanza di raccolta differenziata e dallo smaltimento di rifiuti abbandonati in zone non autorizzare. I nostri operatori sono sempre al lavoro, inizialmente partiranno ispezioni più approfondite per contrastare le discariche abusive e verranno collocate fototrappole per punire i trasgressori. Le opere di riqualificazione eseguite e previste a Ventimiglia per il suo rilancio commerciale e turistico devono essere necessariamente supportate dai suoi cittadini per avere una città più appetibile e pulita. Inoltre, sono stati attivati numero verde e mail, per richieste di intervento e pulizia o eventuali segnalazioni sono possibili attraverso l’App del comune di Ventimiglia”.

Di seguito i riferimenti che l’utenza può adoperare per contattare il gestore del servizio:

- Numero Verde (attivo con operatore dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 18.00): 800.508.999

- mail: bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com

- internet: https://www.teknoserviceitalia.com/bacino-ventimigliese.html

- Numero WhatsApp: 340.8572681

- in attivazione la pagina Facebook @bacinoventimigliese (subordinata all’approvazione del logo) e l’app.