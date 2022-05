Sanremo Comics Festival: le immagini della premiazione al Casinò di Sanremo (fotogallery)

Si sono svolte ieri le premiazioni della terza edizione del Sanremo Comics Festival che hanno chiuso una due giorni dedicata all’umorismo che era iniziata con una bellissima serata in piazza Bresca a Sanremo in occasione del Ventennale di Sanremonews, che ieri ha compiuto 21 anni.

Nella sala Biribissi del Casinò di Sanremo e in diretta streaming con tutte le testate del gruppo Morenews, promotore della manifestazione, si è svolta la cerimonia finale di premiazione.

Insieme all’editore Enrico Anghilante sono intervenuti i componenti della giuria Giorgio “Matitaccia” Serra, Diego Lupano, Elisabetta Marcianò, Tiziano Riverso e Claudio Porchia. Il presidente di giuria Enrico "Macchia" Macchiavello e Guido Silvestri in arte Silver, assenti giustificati per impegni di lavoro hanno mandato un messaggio video di saluto. La premiazione è stata anche occasione per il pubblico di incontrare gli autori e seguire in diretta tutta la premiazione che può essere rivista a questo link.

Durante l'incontro condotto con simpatia dal giornalista Claudio Porchia sono stati premiati si seguenti autori:

Durante la cerimonia, Giorgio Serra Matitaccia ha realizzato alcune splendide vignette

ed è stata presentata la raccolta con le migliori vignette presentate in concorso pubblicata dalla casa editrice Zem di Vallecrosia.

In chiusura Enrico Anghilante ha ringraziato tutti i partecipanti al concorso e salutato il pubblico presente in sala e i moltissimi lettori collegati a distanza dando appuntamento per il prossimo anno per un’edizione che promette di crescere ancora. Il Sanremo Comics Festival nei prossimi mesi sarà promosso in Italia e in altre città europee con numerose iniziative, fra cui una mostra itinerante con i migliori elaborati delle prime tre edizioni.

Questi i risultati completi della terza edizione del Sanremo Comics Festival:

Classifica professionisti

1° Giovanni Audisio – Saluzzo (CN)

2° Filippo Frago Mascalucia (CT)

3° Bruno Olivieri Quartu S. Elena (CA)

4° Athos Careghi Milano punti

5° Gianni Fioretti Mezzanego (GE)

6° Giorgio Gino Giunta San Giuliano Milanese (MI)

7° Marco Fusi Nova Milanese (MI)

8° Elena Ospina Colombia

8° Terry Prada Castelvittorio IM)

10° Giovanni Beduschi Bovisio Masciago (MB)

10° Mario Bochicchio Potenza

Menzioni: Pasquale Aversano - Napoli; Agostino Longo -Pontecagnano (SA), Alfio Leotta -Ancona; Samuele Ricci -Sanremo (IM), Armando Lupini – Napoli e Fabio Barbini -Livorno.

Premio Speciale Edizioni Zem a Elena Ospina (Colombia)

Premio speciale Morenews a Michela Bevilacqua Calcinate (BG)