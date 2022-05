Sanremo News ha compiuto 21 anni: festa insieme a tanti amici venerdì sera al 'BIG' di piazza Bresca (Foto e Video)

Sono passati 21 anni e siamo sempre qui, ogni giorno, a informarvi sui fatti della nostra provincia. Sanremo News e Imperia News sono stati i primi giornali on line della Liguria e della provincia, secondi in Italia a iniziare questa avventura e ieri abbiamo festeggiato 21 anni di storia.

Tante difficoltà e molte soddisfazioni con il gruppo editoriale che abbiamo ‘guidato’, More News, che ha visto l’apertura di altri quotidiani on line in quasi tutte le province del Nord-Ovest. Un’azienda in espansione che, partendo da Sanremo ha ‘invaso’ Liguria, Piemonte e Lombardia di informazione.

Venerdì sera, al ‘B.I.G.’ di piazza Bresca abbiamo festeggiato i nostri 21 anni. Una festa sobria e tranquilla, come nel nostro stile, senza tanti fronzoli o paillette. Ai nostri lettori e ai tanti amici che ci sono venuti a trovare abbiamo regalato le caricature dei vignettisti del ‘Comics Festival’ e fatto un veloce brindisi. C’era uno dei fondatori, Riccardo Lora (che ha ‘inventato’ Sanremo News insieme a Luca Giovannetti e Carlo Venditto) e, con lui, anche Federico Crespi, uno dei sostenitori della sua realizzazione.

L’augurio per tutti, non solo per noi, è di festeggiare nuovamente nei prossimi anni, cercando di fare sempre un buon lavoro per informavi al meglio sui fatti della nostra provincia.