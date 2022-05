Il Giro d'Italia in transito davanti al Sacrario degli Alpin sul Col di Nava, il ricordo del loro sacrificio

Venerdì si è svolta una tappa speciale del Giro d'Italia, che ha percorso una delle più antiche vie di comunicazione tra due Terre, l'Imperiese ed il Cuneese, che il destino ha posto vicine e la storia ha accomunato in tante vicende, nella buona e cattiva sorte.



"Per questo motivo - si spiega nella nota - il passaggio della ‘Corsa nazionale’ sul Col di Nava, che divide solo ortograficamente le due Terre, ha costituito il momento più significativo della tappa, soprattutto quando i corridori sono transitati davanti al Sacrario degli Alpini, dedicato alla Divisione Cuneense, che tornò decimata dalla disastrosa Campagna di Russia. Anche in quell'occasione, i Figli delle due Terre subirono insieme il prezzo della tragedia di una guerra che non sentivano, ma che affrontarono solo per quell'irriducibile senso di lealtà verso la Patria.

Il loro sacrificio portò un solo grandissimo insegnamento a tutti noi, che ancora oggi, soprattutto nel momento che stiamo vivendo, deve costituire un insostituibile riferimento: il valore della vita è sacro. Pertanto, gli Alpini Imperiesi si uniscono ai Fratelli della ‘Granda’ in questo ricordo e danno loro appuntamento al Col di Nava, alla celebrazione del prossimo 3 luglio".