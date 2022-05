Sanremo: i ragazzi dell'istituto 'Marconi' incontrano la grande bellezza della capitale

Gli studenti di IV e V del corso tecnico delle telecomunicazioni della sede coordinata di Sanremo dell'IIS 'G. Marconi' sono stati in visita d'istruzione nella Capitale dopo la pausa dovuta all'emergenza covid. I ragazzi sono stati immersi nella Roma monumentale e artistica che tanto ha influenzato la cultura dell'Ottocento e del Novecento e che continua ad affascinare con la sua meraviglia i turisti da ogni parte del mondo.

Il 2 maggio, dopo l'arrivo nella Capitale, la comitiva ha visitato la Roma imperiale del Colosseo e dei Fori Imperiali, passeggiando lungo la Via Sacra. Questa parte antica della Città Eterna, già centro della vita politica e religiosa pubblica, ha mostrato agli studenti sia la potenza e la ricchezza dell'epoca sia la contaminazione delle opere successive con le vestigia romane che hanno fatto da scenario agli eventi di massa dell'Italia del Novecento.

Il terzo giorno la visita è continuata con un itinerario nel centro storico di Roma dalla Fontana di Trevi a Piazza di Spagna, passando per Piazza Colonna, Piazza di Montecitorio e il Pantheon fino a Piazza Navona con una vista di tutti i palazzi storici del centro che hanno reso Roma una delle capitali del Barocco italiano. Infine il quarto giorno i ragazzi hanno completato un giro della città utilizzando i mezzi pubblici fino al ritorno serale nella Città dei Fiori.

La scelta di questa meta artistica è stata una risposta culturale forte per l'istituto tecnico tecnologico al bisogno di movimento dei ragazzi dopo la pagina triste della pandemia: Roma, con i suoi tramonti arancioni rosati e le piazze grandissime, lascia respirare liberamente la voglia di svago e di novità tipica della giovinezza, perché si possa voltare pagina dopo due anni molto duri per tutti. Inoltre questo viaggio è stato un'esperienza civica di avvicinamento alla storia nazionale e ai luoghi della politica italiana. Infine la scelta del treno come mezzo di trasporto ha insegnato agli studenti che una meta si può raggiungere rispettando l'ambiente con un mezzo pubblico sostenibile, a bassa emissione di CO2.