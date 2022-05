Giornata Mondiale delle Api alla Scuola dell'infanzia 'Santa Marta' di Ventimiglia (Foto)

La Giornata Mondiale delle Api è un'iniziativa internazionale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.

La scuola dell'infanzia 'Santa Marta' di Ventimiglia ha organizzato una serie di attività con i bimbi per sensibilizzarli e interessarli al mondo della natura.

Discutendo con i bambini è emerso che far crescere fiori o piante è necessario per: nutrire api e altri insetti impollinatori, preservare la biodiversità, ripulire l'aria e produrre ossigeno.

“Abbiamo quindi pensato di realizzare le uniche bombe che andrebbero lanciate sulla terra, le uniche bombe che i bambini di tutto il mondo dovrebbero conoscere le bombe di semi di carta riciclata” dichiarano dalla scuola.

Materiale occorrente per questa splendida attività sostenibile? Bustine di semi di fiori, carta di giornale, carta velina, forbici, colino.

Si tagliano in piccoli pezzi i fogli e si lasciano macerare nell'acqua tiepida per mezz'ora o più.

Si frulla il tutto con un frullatore ad immersione per ottenere una poltiglia piuttosto liquida.

Si aggiungono i semi e si mescola il composto con un cucchiaio di legno meglio ancora con le mani per i bambini.

Per eliminare l’acqua in eccesso puoi strizzare con le mani o usare un colino.

A questo punto si formano delle piccole sfere o se preferisci puoi versare il composto negli stampi per i biscotti.

Quando la carta da piantare si sarà asciugata le bombe sono pronte per essere lanciate in giardino o per essere piantate nei vasi.

Buona fioritura e buona vita alle nostre amiche api.

La settimana si è quindi conclusa con la lettura animata del libro “Vita da ape” e una golosa merenda con biscotti e colata di miele che anche alcuni familiari hanno felicemente apprezzato.