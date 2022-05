Con Rifondazione Comunista, domani e domenica, doppio appuntamento a Imperia e Sanremo con Angelo D'Orsi

“La voce della sinistra ed il racconto della guerra”: è questo il tema dei due incontri organizzati da Rifondazione Comunista con Angelo D’Orsi.

Il primo si svolge domani alle 17, alla ‘Casa del Popolo’ di Imperia in via del Collegio e, il secondo, domenica alle 10 alla Federazione Operaia di Sanremo in via Corradi.

Angelo d’Orsi, allievo di Norberto Bobbio, già Ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino. Si occupa prevalentemente di storia delle idee e degli intellettuali nell’Otto-Novecento, di nazionalismo e fascismo, di guerra, e di temi di teoria politica e di questioni di metodo storico.

Ad Antonio Gramsci, ha dedicato numerosissimi studi, una biografia, e anche uno spettacolo teatrale (Un Gramsci mai visto). Ha fondato e dirige le riviste “Historia Magistra. Rivista di storia critica” e “Gramsciana. Rivista internazionale di studi su Antonio Gramsci”. Svolge anche attività di commentatore giornalistico.

Nelle elezioni amministrative del 2021 è stato Candidato Sindaco a Torino, per una larga coalizione della Sinistra di Alternativa, mancando l’obiettivo del Consiglio comunale per una manciata di voti. Ha lanciato successivamente un “Appello per la Rinascita della Sinistra”, sulla base del quale è partito un percorso che mira all’obiettivo di una Costituente della Sinistra. Svolge una intensa attività di commentatore giornalistico, su testate cartacee, televisive e nel web.

Tra i numerosi volumi pubblicati si segnalano come particolarmente rilevanti Gramsci. Una nuova biografia (Feltrinelli, Milano 2017; nuova ediz. riv. e accr. Ivi 2018; opera vincitrice del Premio Internazionale Sormani per opere su Gramsci; edizioni brasiliana e albanese in

corso); L’intellettuale antifascista. Ritratto di Leone Ginzburg (Neri Pozza, Vicenza 2019). L’ultimo suo libro è Manuale di storiografia (Pearson Italia, Milano 2021).