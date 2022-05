Celebrati due importanti avvenimenti dai soci del lions club Sanremo Matutia

La sera del 17 maggio scorso i soci del lions club Sanremo Matutia si sono riuniti allo Yacht club per solennizzare due importanti avvenimenti: il Patto di amicizia con il club di Gela Ambiente Territorio Cultura e l’entrata di due nuovi soci nel club.

Erano presenti alla serata: la presidente del club di Gela Emanuela D’Arma, il presidente di zona Antonio Benfatti, il Past Governatore Uccio Palmero rappresentante distrettuale per i Gemellaggi, l’Assessore al turismo del Comune di Sanremo Silvana Ormea, Vincenzo Benza neo eletto alla carica di 2° vice governatore del distretto 108ia3,il socio Davide Tacchi del club OttoLuoghi, il lions di Zurigo Luciano Cestonato, Giuseppe Iozza O.D. Marketing e Comunicazione.

Il Patto di amicizia che si celebra questa sera ha mosso i primi passi in questo ultimo anno attraverso i rapporti della socia nonché vice presidente Roberta Rota in ordine alla prevenzione della violenza femminile e di quella in genere mediante frequenti contatti con il club di Gela la cui presidente ha rivolto sentiti ringraziamenti per la collaborazione finora prestata nei loro incontri con lo scopo preciso di appoggiare le frange più deboli basandosi sull’eguaglianza di tutte le persone senza distinzione alcuna!

Dopo la lettura del Codice dell’Etica lionistica la cerimoniera Rosangela Bracco ha aperto la serata e si è proceduto alla firma della Charter da parte dei presidenti qui presenti: il momento è stato particolarmente emozionante fra due clubs che si affacciano sul mare con notevole tradizione turistica e storica consolidata da anni di lionismo. Secondo gli scopi del lionismo che recita ”creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i club..” quale migliore occasione per fare ciò con un Patto di amicizia? Il past Governatore Uccio Palmero augura che “questo incontro, malgrado la lontananza incrementi il reciproco cameratismo allo scopo di servire le Comunità in cui viviamo”.

Seguono i ringraziamenti dell’assessore Ormea che rinnova al club l’invito di partecipare all’anno Calviniano ed alle prossime manifestazioni inerenti. Il presidente del club Gianni Ostanel manifesta la sua gioia per l‘iniziativa che non si faceva da anni e che lui non aveva mai vissuto nei suoi 20 anni di Lionismo ed augura un benvenuto ai soci di Gela!

La serata prosegue con l’ingresso di due nuovi soci: Glauco Ferrara dottore, commercialista con studio ad Imperia presentato da Roberta Rota che leggendo il suo curriculum ha sottolineato i valori umani e sociali, e Carlo Palmero comandante di marina in pensione il cui padrino pres. Ostanel ha esaltato le capacità di servire con impegno rendendosi utile nei prossimi services del Matutia.

Segue lo scambio rituale dei guidoncini, e con un sincero applauso di benvenuto ai neo soci, fa il suo ingresso un splendida torta decorata con l’effige dei due clubs! Viene donata alla presidente una bella coccarda con i colori del lions molto gradita e che rappresenta un punto in comune tra di noi al momento dei meeting prossimi!

Con l’augurio di rivederci presto... magari in Sicilia, si conclude questa significativa serata!

Addetto stampa Mluisa Ballestra lions club Sanremo Matutia