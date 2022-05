Ventimiglia: ieri sera la riapertura del Teatro Comunale con lo spettacolo di Vittorio Sgarbi (Foto)

Inaugurazione in grande stile, ieri sera per la riapertura del Teatro Comunale con il via alla mini rassegna annunciata nelle scorse settimane. A dare il via alla stagione lo spettacolo di Vittorio Sgarbi ‘Dante, Giotto e l’amore’. Teatro pieno e pubblico delle grandi occasioni per seguire l’eclettico critico d’arte.

Non sono mancati i momenti per una foto e un selfie con il protagonista della serata. Nelle foto lo vediamo con il Consigliere Palmero e con il Sindaco, Gaetano Scullino.

La rassegna proseguirà, tra una settimana, con Paolo Nani ne ‘La lettera’, proposto dall’associazione ‘Liber Theatrum’. Il 27 si esibirà Marco Ligabue in concerto mentre il 10 giugno spazio a ‘Il vecchio e il mare’ con Roberto Alighieri. Il 17 lo spettacolo ‘Novecento’ di Alessandro Baricco, il 23 ‘Sani! Teatro fra parentesi’ con Marco Pasolini. La mini rassegna terminerà il 28 giugno con Giò di Tonno in ‘Canzoni per sempre’.