Sanremo: annullato il concerto di Massimo Ranieri all'Ariston, i biglietti saranno rimborsati

Lo spettacolo di Massimo Ranieri, in programma al Teatro Ariston di Sanremo il 31 maggio è annullato, a seguito dell’incidente avvenuto a Massimo Ranieri pochi giorni fa al Teatro Diana di Napoli.



Le richieste di rimborso, esclusivamente per i biglietti acquistati direttamente presso la cassa del Teatro Ariston o sulla biglietteria on-line (Webtic) del Teatro Ariston andranno fatte secondo le seguenti modalità: presentando i biglietti in cassa tutti i giorni dalle 17 alle 21; compilando la scheda al link https://aristonsanremo.com/rimborso-ranieri/ inserendo i dati richiesti (nome, cognome, contatti, Iban) ed allegando scansione leggibile dei biglietti.



Il rimborso sarà effettuato a partire da venerdì 20 maggio fino a domenica 5 giugno.

I rimborsi per i biglietti acquistati tramite Ticket One dovranno essere richiesti direttamente sul sito e con le procedure indicate (https://www.rimborso.info/)