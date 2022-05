Camporosso: il 29 maggio la passeggiata solidale “In sella con Aceb”

Domenica 29 maggio si terrà la passeggiata solidale organizzata da Aceb, “In sella con Aceb” - “Settimana della bicicletta lungo le vie d'acqua”.

La partenza è in programma alle 10 dal piazzale del Lungomare Fabrizio De André a Camporosso. Si potrà partecipare in bici, ma anche camminando o correndo. La pedalata avrà una lunghezza di 17 chilometri con tratti in salita e i minori dovranno essere dotati di casco protettivo. Alla fine del percorso è previsto un rinfresco.

La quota di iscrizione è di 10 euro, da 6 ai 12 anni 5 euro, per i più giovani è gratuita.

Info al numero Aceb: 3458517448.