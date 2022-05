Bordighera: la 'carica degli 800' domenica scorsa nella città delle palme per 'Aspettando la Marcia'

Sono state raggiunte le 800 iscrizioni per la manifestazione di domenica scorsa ‘Aspettando la Marcia’, evento non competitivo che ha portato residenti ed ospiti alla riscoperta del bellissimo territorio bordigotto, partendo da Bordighera Alta, attraversando il sentiero del Beodo, Madonna della Neve, Sasso, Vallebona, per poi ritornare lungo la Via Romana.

La marcia, organizzata dalla associazione culturale ‘BordiEventi’ in sostituzione ed in attesa della riproposizione della tradizionale ‘Marcia delle Palme’, ha visto la complicità di una magnifica giornata di sole. Tre erano i punti di ristoro lungo il percorso, con acqua, pizza, focaccia e dolci, ed al termine è stato offerto dell’ottimo pan bagnau.

“È stato bellissimo vedere così tante persone felici all’arrivo, dopo aver passato una giornata nel fantastico territorio bordigotto - precisa Axel Vignotto, Presidente di BordiEventi – e desidero ringraziare, oltre all’instancabile Vicepresidente Gianluca Gazzano, tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, in particolare i soci di U Risveiu Burdigotu per la gentile concessione, perché solo grazie a questo apporto abbiamo potuto fare fronte alla veramente grande quantità di persone che si alternavano senza sosta ai punti di accoglienza, per iscriversi o, se già iscritti, ritirare la maglietta-ricordo dell’evento. Ma il mio grazie va soprattutto a coloro che hanno deciso di partecipare i quali, oltre ad aver potuto godere delle bellezze del nostro entroterra, ci hanno dato la possibilità di destinare il ricavato - dal quale, sottolineo, nulla verrà trattenuto da noi soci - ad enti finalizzati a portare soccorso laddove ve ne sia il bisogno. Grazie, veramente grazie a tutti!”