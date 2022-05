Si allarga la ‘famiglia’ di Amaie Energia: in società entra anche Ceriana con la quota dello 0,033%

Cresce ancora l’ambito sanremese dei rifiuti che vede il Comune matuziano come capofila e Amaie Energia e Servizi in qualità di azienda curatrice del servizio.

Negli ultimi giorni il consiglio comunale di Ceriana ha dato l’ok all’ingresso con il versamento della somma di mille euro come quota di capitale sociale per il 0,033% di partecipazione.

Al momento, quindi, fanno parte del bacino: Badalucco, Baiardo, Montalto-Carpasio, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Pompeiana, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Sanremo, Taggia, Terzorio e Triora. Nel prossimo futuro, inoltre, è previsto l’ingresso di: Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, Pietrabruna, Prelà, San Lorenzo al Mare e Vasia.

Amaie Energia e Servizi, lo ricordiamo, nasce con l’obiettivo di amministrare la raccolta rifiuti e il servizio igiene urbana, ma nel tempo ha allargato il proprio business anche alla gestione delle spiagge, dei parcheggi a raso, della pista ciclabile e molto altro sembra all’orizzonte.