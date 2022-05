Sanremo nuovamente protagonista dello spot 'Riva' oggi su lungomare Imperatrice: le riprese termineranno stasera (Foto e Video)

Uno spot pubblicitario con due splendide auto d’epoca, una Ferrari e una Maserati e circa 40 persone di una troupe allestita dall’agenzia pubblicitaria ‘Armando Testa’. Dopo aver girato a Portosole, oggi Sanremo è tornata al centro delle attenzioni per lo spot della ‘Riva Yacht’, che ha scelto la città dei fiori per produrlo in occasione del suo 60° anniversario.

Uno spot nello spot, si potrebbe dire per la città dei fiori, che ha accolto nei giorni scorsi l’ex calciatore David Beckham e l’attore Piefrancesco Favino, oggi assenti e sostituiti da due somiglianti controfigure. Qualche disagio in città lo si è notato, visto che gli agenti della Municipale, i Rangers d’Italia e la Protezione Civile hanno chiuso la parte iniziale di lungomare Imperatrice, tra via Verdi e l’Hotel Des Paris, e ogni tanto anche l’intero lungomare, per consentire le riprese con le due auto.

In pratica sono state fatte riprese che, nello spot, inquadreranno Beckham e Favino sulle due auto ‘in corsa’, con moltissime immagini della città dei fiori in primo piano. Una nuova promozione coi fiocchi per la città dei fiori che, purtroppo, hanno però costretto a qualche sacrificio, questa mattina i residenti matuziani, nel momento in cui si recavano a scuola o al lavoro.

Non sono mancate alcune lamentele per le lunghe code che si sono registrate nel corso della prima mattinata e che sono terminate verso le 9.30, per poi spostarsi al Casinò. Nella casa da gioco le riprese si sono già svolte la settimana scorsa, durante il torneo di Poker mentre, nel tardo pomeriggio ne sono previste altre sui cosiddetti ‘Turnichetti’ di Ospedaletti, già teatro di alcuni film degli anni ’80.

Le ultime, però, si svolgeranno al largo di Ventimiglia nuovamente con Beckham e Favino, ai quali si aggiungerà il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Tre nomi sfavillanti del panorama sportivo e artistico, ai quali ‘Riva Yacht’ ha deciso di affiancare quello di Sanremo, che andrà in giro per il mondo, su televisioni nazionali e internazionali ma anche sui canali specializzati e all’interno dei ‘Boat show’ nel globo.

Sul set, questa mattina, era anche presente l’Assessore al Turismo di Sanremo, Giuseppe Faraldi, che ha scambiato qualche battuta con la troupe raccogliendo informazioni sullo spot: “C’è stato qualche disagio – ha detto – che i sanremesi hanno dovuto sopportare questa mattina. Ma si tratterà sicuramente di un nuovo momento di gloria per la città, che sarà protagonista accanto a un nome unico della produzione di imbarcazioni, senza dimenticare quello dei protagonisti dello spot”.