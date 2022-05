L’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia suona per i rifugiati ucraini

“Ricordo tutti i concerti fatti con il medesimo scopo - dichiara il maestro Franco Cocco - esibizioni che ci hanno dato la possibilità di donare contributi a diverse associazioni cittadine come la SPES, le suore dell’orto, le ragazze di Wilma, Fondazione Chiappori, gli alpini e molte altre; ricordo anche tutte le inaugurazioni della ferrovia delle meraviglie, fatte per il bene dalla nostra amata città. La Filarmonica si è sempre impegnata nel sociale anche attraverso l’insegnamento della musica, di fatti, sin dal lontano 2009, diamo la possibilità a tutti coloro che vogliono suonare di poter imparare uno strumento dando loro diversi aiuti tra cui anche gli strumenti musicali in comodato d’uso gratuito. Con questo spirito siamo riusciti a fare molte cose che, in questo periodo, sarebbero state davvero difficili da portare avanti per esempio le numerose registrazione dei canti di Ventimiglia e di natale. Questa idea è nata durante i tempi del lockdown quando in tutto e per tutto si cercava di portare un po' di musica dentro le case. I nostri musicisti hanno cominciato a registrare le proprie parti da suonare per poi essere pubblicate sui vari social. Video che, uniti a tutti gli altri e pubblicati con il medesimo scopo, hanno raggiunto in totale quasi le centomila visualizzazioni. Anche dopo la “famosa” tempesta Alex, che ha ha colpito duramente la nostra città quasi due anni fa, abbiamo voluto dare un contributo incoraggiando molti ragazzi ad andare ad aiutare coloro che avevano subito danni e poi, una settimana dopo, abbiamo deciso di fare un concerto in streaming di solidarietà a tutti coloro che stavano passando un brutto periodo incoraggiando le persone a donare attraverso le varie raccolte fondi che si erano create. Ritengo personalmente che tutto questo sia il vero cuore pulsante di una realtà cittadina”.