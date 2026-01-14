Unitre Intemelia riparte con il nuovo anno tra cultura e musica

L'Unitre sezione Intemelia parteciperà il prossimo 17 gennaio alla rappresentazione dell'opera lirica "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi al Teatro Carlo Felice di Genova.

Allo scopo è stata fornita una profonda preparazione musicale da parte del prof. Roberto Criscuolo ,già Dirigente Scolastico ed esperto di musica lirica. Per dare maggiore completezza all'iniziativa la Presidente Giannina Borelli ha fornito un ampio quadro culturale e letterario sia della poesia medievale dei " trovatori" sia del momento storico dell'800 pieno di vibrazioni politiche.

Con il 7 gennaio sono riprese le lezioni nelle due sedi di Ventimiglia e Bordighera con argomenti nuovi che stanno incontrando il gusto dei soci sempre alla ricerca di stimoli culturali.

Si ricorda che è sempre possibile iscriversi per seguire i corsi che si protrarranno fino a metà maggio nelle due sedi.