Unitre Intemelia riparte con il nuovo anno tra cultura e musica

Il 17 gennaio i soci assisteranno al “Trovatore” al Carlo Felice. Lezioni già riprese nelle sedi di Ventimiglia e Bordighera

L'Unitre sezione Intemelia  parteciperà il prossimo 17 gennaio alla rappresentazione dell'opera lirica "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi al  Teatro Carlo Felice di Genova.

Allo scopo  è stata fornita  una profonda  preparazione musicale da parte del prof.  Roberto Criscuolo ,già Dirigente Scolastico ed esperto di musica lirica. Per dare maggiore completezza  all'iniziativa la Presidente Giannina Borelli ha fornito un ampio quadro culturale e letterario  sia  della poesia medievale dei " trovatori" sia del  momento storico dell'800 pieno di vibrazioni politiche.

Con il 7 gennaio sono riprese  le lezioni nelle due sedi di Ventimiglia e Bordighera  con argomenti nuovi che   stanno incontrando il gusto dei soci sempre alla ricerca di stimoli culturali.

Si ricorda che è sempre possibile  iscriversi per seguire i corsi  che si protrarranno fino a metà maggio nelle due sedi.

