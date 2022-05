Ventimiglia: individuate le 33 aree di tutta la città utilizzate per il ritiro e la consegna dei mezzi elettrici

E’ stata emanata, dalla Polizia Municipale di Ventimiglia, l’ordinanza che istituisce le 33 aree adibite al ritiro e la consegna delle biciclette e dei monopattini in ‘bike sharing’.

Da alcune settimane, infatti, l’Amministrazione della città di confine nell’ambito della tutela e della salvaguardia del patrimonio ambientale, ha avviato un servizio di noleggio per agevolare la progressiva riduzione dei fattori inquinanti e delle emissioni di Co2 dei trasporti. Il servizio è gestito dalla società ‘Emtransit’, che ha presentato il progetto di 33 stazioni da realizzare in vari punti della città.

Le stazioni saranno individuate da una segnaletica orizzontale e complementare di colore giallo, con la collocazione di appositi bolloni identificativi. Sotto le aree individuate.

1. Rondo’ Altiero Spinelli area ciclo-pedonale

2. Lungomare Varaldo lato monte fronte Ristorante “Daniele”

3. Via Lamboglia area piazzale lato strada

4. Lungomare Varaldo fronte entrata parco giochi “Corsaro Nero”

5. Lungomare Varaldo zona rastrelliera bici lato pubblico esercizio “Amadora”

6. Via Don Bruno Corti zona motorini fronte palestra

7. Pass. Trento Trieste zona motorini fronte edicola

8. Via Cavallotti zona motorini fronte mare slargo

9. Incrocio via Chiappori/Veneto marciapiede lato palestra

10. Incrocio via Dante/Sottoconvento zona motorini lato via Dante

11. Via Roma zona bus fronte scuole medie

12. Via Chiappori/Sottoconvento marciapiede lato via Sottoconvento

13. Via Roma/via Matteotti zona motorini via Matteotti

14. Via Roma/Chiappori zona motorini lato via Roma

15. Via della Repubblica/via Veneto piazza Libertà (lato incrocio via Veneto/via Repubblica)

16. Via Cavour zona Biblioteca marciapiede lato biblioteca

17. Piazza Cesare Battisti marciapiede lato Poste

18. Via Martiri Libertà lato piazza Pertini

19. Via Aprosio inizio area pedonale

20. Via Bligny lato Caserma Bligny

21. Via Roma Ufficio Turistico zona motorini fronte ufficio Turismo

22. Via Tenda fronte Protezione Civile

23. Corso Limone P.te marciapiede lato Bar Nadia

24. Corso Limone P.te marciapiede fronte civico 86

25. Piazza Costituente/ponte Doria zona motorini fronte bar Belvedere

26. Piazza Marconi zona motorini fronte Stabilimento San Giuseppe

27. Passeggiata Marconi zona motorini fronte Albergo Sole Mare

28. Passeggiata Colla lato piazzetta Balestrieri zona ascensore

29. Passeggiata Funtanin slargo zona Belvedere

30. Corso Toscanini slargo Funtanin

31. Via San Secondo area parcheggio Nord

32. Via San Secondo fronte Chiesa San Secondo

33. Via Tenda lato fiume area giochi