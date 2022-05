Taggia: gli sfollati al centro di accoglienza "Mai ci saremmo aspettati un'assistenza così, grazie a tutti" (Foto e Video)

Massima soddisfazione degli sfollati di Taggia per la macchina organizzativa dell’accoglienza alle scuole ‘Soleri’. La conferma arriva direttamente dalle persone ospitate sotto il tendone allestito all’esterno del plesso scolastico.



L'ACCOGLIENZA A TAGGIA RACCONTATA DALLE PERSONE EVACUATE

Sono 434 i buoni pasto distribuiti per la mensa che scatterà a breve per tutti. C’è chi gioca a Scala 40, chi fa l’uncinetto e chi sgranocchia qualcosa. Ma tutti con il sorriso e con la tranquillità di chi sa che comunque era una cosa da fare in totale sicurezza.

Nessuna lamentela e, anzi, molti complimenti alle forze dell’ordine e alla Protezione Civile per il lavoro eseguito. In totale sono circa un migliaio gli sfollati di Taggia che hanno raggiunto il centro di accoglienza, sugli 8.000 previsti. In molti, quindi, hanno scelto di andare a fare qualche gita o, comunque, di andare lontano dalla zona rossa per il periodo di spostamento della bomba.

Al momento anche la giornata aiuta molto, visto che il sole sta allietando chi ha dovuto abbandonare le proprie abitazioni.