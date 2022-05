Sanremo: vendeva merce contraffatta al porto, arrestato un senegalese dalla Polizia locale

Un arresto e una denuncia per vendita di merce con il marchio contraffatto. Ad effettuare un servizio mirato alla repressione del fenomeno dell'abusivismo commerciale nei giorni scorsi sono stati gli agenti della Polizia Locale di Sanremo.



I fatti risalgono a mercoledì scorso quando nella zona del porto personale in abiti civili e in uniforme hanno individuato alcuni soggetti dediti ad esporre per la vendita prodotti a marchio contraffatto. Mentre uno di questi è riuscito a fuggire abbandonando numerose borse e altri articoli, dopo una breve fuga a piedi un altro è stato bloccato e trovato in possesso di vari orologi con marchi contraffatti.

A seguito della perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, individuato grazie al rinvenimento di una chiave di cui questi era in possesso e grazie alla conoscenza del territorio del personale operante, è stata rinvenuta una grande quantità di prodotti a marchio falso tra borse cinture e orologi per un totale di 324 pezzi. Oltre a questi oggetti è stata sequestrata una pressa utilizzata per apporre i marchi e più di 100 etichette con i marchi di famose case di moda.

L’uomo, di nazionalità Senegalese irregolare sul territorio e già gravato da un decreto di espulsione, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria. All'interno dell'abitazione è stato inoltre identificato un suo connazionale, anch'egli irregolare, quindi denunciato per l'inosservanza delle norme sugli stranieri.