Bomba Day: iniziate le operazioni di evacuazione a Taggia, Riva Ligure, Sanremo e Castellaro (Video)

Il costo totale dell'operazione per i due Comuni, che hanno attivato le somme urgenze, è compreso tra i 30 e i 40mila euro per Taggia e per Riva Ligure di circa 15mila che saranno poi probabilmente richiesti direttamente al Governo. Oltre ovviamente al costo del personale.

L'evacuazione e quindi un perimetro di sicurezza rimane la principale condizione di sicurezza, secondo il protocollo indicato dall'Esercito e approvato dalla Prefettura di Imperia. In questo modo i militari del 32° Genio Guastatori di Fossano potranno intervenire per la rimozione dell' ordigno della Seconda Guerra Mondiale che dal 22 aprile si trova in un camion nel torrente Argentina. Si tratta di una bomba inesplosa sganciata da un aereo alleato con l'intento di distruggere un ponte ferroviario. Un ordigno da 1000 libbre (con 254 chili di esplosivo) che è emerso dal letto del corso d'acqua durante le operazioni di pulizia del fondale.

BOMBA DAY - I PRINCIPALI MOMENTI DELLA GIORNATA (15 MAGGIO 2022)

- Dalle ore 6 e fino alle ore 9 - Evacuazione delle abitazioni che si trovano nella zona rossa.

- dalle ore 7 e fino alla fine delle operazioni di disinnesco e rimozione dell'ordigno bellico, scatta la zona rossa per un raggio di 1,5 km intorno al Camion che contiene la bomba.

- dalle ore 9 (o fino a quando la zona rossa non sarà completamente evacuata) via alle operazioni del 32° Genio Guastori di Fossano

- Rientro a casa, non c'è un orario. Le operazioni sulla bomba potrebbero durare da un minimo di 8 a un massimo di 12 ore. Al momento le ordinanze indicano come scadenza le ore 21.

PUNTI DI ACCOGLIENZA

Taggia ospiterà i cittadini su scuole, palestre e aree sportive che rimangono all'esterno della zona rossa. Questa sarà la suddivisione:

- la scuola Media Ruffini per le famiglie preferibilmente con anziani;

- la scuola Soleri, per le famiglie con bambini, al di sotto dei 3 anni. Inoltre sarà allestito anche uno spazio riservato alle mamme con neonati.

- la scuola Regina Margherita e l'oratorio Sant’Orsola per tutti i cittadini;

Riva Ligure non potendo usufruire delle scuole che ricadono all'interno della zona rossa, si affiderà agli spazi aperte con tende e strutture.

- nei giardini pubblici Don Luigi Aichino, da venerdì 13 maggio sarà presente una tenda della Protezione Civile.

SERVIZIO MENSA

A Taggia, previa registrazione tramite Infopoint in piazza 4 Novembre, sarà attivo il servizio mensa presso la tensostruttura che sarà allestita nel campo da basket tra le due scuole.

A Riva Ligure, i volontari della protezione civile, forniranno pasti sfruttando gli spazi dei giardini pubblici e la sala adiacente delle opere parrocchiali.

PERSONE ALLETTATE E FRAGILI

Taggia, ha destinato lo spazio della palestra adiacente alle scuole, fuori dalla zona rossa, per le persone con problemi di salute e allettate.

A Riva Ligure, il piano terra dell’Asilo infantile S. Giuseppe di via Allavena n. 7, ad eccezione del refettorio e della cucina, sarà dedicato alle brande per il riposo di persone disabili e/o anziane

COVID-19

A Taggia sono stati riservati degli spazi sull'Argine Sinistro. E' stato scelto il Campo Sportivo Marzocchini per accogliere le persone positive al Coronavirus che potranno posteggiare i propri mezzi nel vicino posteggio.

A Riva Ligure i malati di Covid-19 saranno ospitati presso le tende allestite da Protezione Civile e da Croce Rossa nel Campo Sportivo provvisto di parcheggio in Via Nino Bixio 6 a Riva Ligure, con uso degli spogliatoi e dei servizi igienici del campo sportivo stesso.

BUS NAVETTA - Dalle 6 alle 9 di domenica 15 maggio 2022 sarà attivo un servizio navetta, effettuato con pullman, messi a disposizione della Riviera Trasporti.

A Taggia i pullman faranno fermata presso le attuali fermate bus di via Boselli presso Villa Boselli, via Stazione presso ex stazione ferroviaria, via Stazione presso rotonda delle Olive. Il servizio sarà continuativo.

A Riva Ligure ci saranno due bus navetta della Riviera Trasporti SpA che effettueranno le corse all’interno delle aree “Case popolari” Regione Prati e via Aurelia con capolinea in P.zza Ughetto.

VIABILITÀ - Tutti i punti d'accesso saranno caratterizzati da posti di blocco delle numerose forze dell'ordine presenti sul territorio. Tutte le principali vie di transito, come l'Aurelia, l'Aurelia Bis, la provinciale 548 per la Valle Argentina, la provinciale 51 per Castellaro, saranno chiuse al transito nei tratti che ricadono all'interno della zona rossa.

STRADE ALTERNATIVE - Ciò non toglie che ci siano delle strade alternative da considerare. Infatti rimarrà aperto al transito su Taggia all'incrocio con via Periane che consentirà di raggiungere il casello autostradale di Taggia (Sanremo Est).



Così come sarà aperta la strada provinciale 54 che da Badalucco (altezza Cà Mea) porta a Vignai, quindi Ceriana, Bajardo e Sanremo. Oppure in alternativa, la SP21 e Sp24 che da Carpasio portano a Colle d'Oggia permettendo di sconfinare verso l'entroterra imperiese, San Bernardo di Conio, Aurigo, Borgomaro, Pontedassio e quindi Imperia. Senza dimenticare che su Riva Ligure resta attiva la possibilità di raggiungere Pompeiana o di spingersi in direzione Genova, verso Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare e Imperia, raggiungendo così l'altro accesso all'autostrada.

TRENI - Il traffico ferroviario sarà interrotto per la giornata di domenica. In quanto la stazione ferroviaria di Taggia e le rotaie ricadono all'interno della zona rossa. L'ultimo treno a transitare e a fermarsi alla stazione di Taggia sarà quello proveniente da Ventimiglia, diretto a Milano Centrale in arrivo alle 5.28 e in partenza dalla stazione di Taggia alle 5.30 di domenica 15 maggio 2022.

AUTOSTRADA - Il casello autostradale di Taggia (Sanremo Est) rimarrà aperto sia in entrata sia in uscita. Tale apertura permetterà di collegare facilmente Valle Argentina, comune di Taggia, comune di Sanremo e comune di Imperia raggiungendo il casello attraverso via Periane. Ci saranno cartelli stradali integrativi che agevoleranno il traffico.

GESTIONE INFORMAZIONI PER I CITTADINI E INFOPOINT

Sono attivi due Infopoint:

- a Taggia, in piazza 4 Novembre

- a Riva Ligure, in piazza Ughetto

Le persone potranno ottenere tutte le informazioni necessarie per i servizi straordinari attivati durante la giornata di domenica 15 maggio. Inoltre, solo nel caso di Taggia, serviranno anche per la distribuzione dei buoni pasto per accedere al servizio mensa.