Agricoltura, al via nuovo progetto di formazione di ‘Terra!’ rivolto ai giovani

Ci sarà anche il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura al seminario 'Cambiamenti climatici e agricoltura in Liguria: possibili sviluppi sul territorio tra opportunità e criticità' di lunedì 16 maggio (ore 9.30-13), a Villa Durazzo Bombrini, per l’apertura della quinta edizione della Scuola della Terra - Emilio Sereni. Un evento organizzato in collaborazione con l’Università di Genova, Società per Cornigliano e l’Enoteca Regionale della Liguria, che introdurrà le principali tematiche di formazione della Scuola di agricoltura ecologica per under 40 sostenuta dalla Nando and Elsa Peretti Foundation, con il coinvolgimento di tre aziende genovesi ('La Tabacca', 'Tutti giù per Terra' e 'Verdure Naturali').

“La strada da seguire nei prossimi anni - spiega il vice presidente della Regione Liguria - si può sintetizzare principalmente sulla ricerca, sull’innovazione dei processi produttivi ricorrendo all’agricoltura di precisione e a sistemi ambientalmente qualificati. Un’agricoltura di qualità vede il rispetto assoluto delle materie prime dai campi sino alla lavorazione e la tutela dell’ecosistema, tanto più fondamentale per una regione come la nostra che non punta a coltivazioni estensive”.



Dettaglio del programma ad accesso libero con tutti i relatori, informazioni e modalità di iscrizione obbligatoria entro oggi, venerdì 13 maggio sul sito www.associazioneterra.it