Imperia: al Polo Tecnologico Imperiese entrano nel vivo i corsi di approfondimento (Foto)

Entrano nel vivo i corsi di approfondimento organizzati dal Polo Tecnologico Imperiese con l’azienda CISCO, leader mondiale nei settori networking e IT, inseriti all’interno del progetto PON “Apprendimento e Socialità” che vede la scuola impegnata nell’organizzazione di numerosi corsi per i propri studenti. Grazie all’affiliazione ufficiale come partner della CISCO Net Academy gli studenti del triennio del corso in Informatica e Telecomunicazioni dell’I.T.I. “G Galilei” stanno in queste ultime settimane di scuola sostenendo gli esami finali di conseguimento delle varie certificazioni informatiche presenti nell’offerta formativa dell’Istituto, che vengono erogati curricolarmente durante il triennio: IT Essentials, Introduzione a Linux, Introduzione all’Internet of Things e, appunto, Introduzione alla Cybersecurity.

In particolare nella giornata di ieri la scuola ha partecipato insieme ad altre 600 scuole a un incontro nazionale organizzato dalla CISCO Junior IT Academy sul tema della Cybersecurity con un esperto del settore, che ha illustrato la grave situazione internazionale recentemente peggiorata a seguito dello scenario di cyberwarfare che si è creato con la crisi in Ucraina, che proprio in questi giorni ha visto mettere in crisi e offline molti siti governativi italiani, e ha coordinato un laboratorio demo a distanza su attacco e difesa di un’infrastruttura aziendale attraverso “dns poisoning” da malware e insegnando tenciche di “web ad blocking” e “malware protection”. I temi trattati fanno parte dell’offerta formativa dell’Istituto, dato che la Cybersecurity è argomento di indirizzo per gli studenti del corso in Informatica e Telecomunicazioni ed oggetto della II° prova scritta all’Esame di Stato, ed è stata pertanto una grande opportunità per approfondire tematiche in stretta sinergia con quello che è il mondo della sicurezza aziendale.

Dal prossimo anno inoltre l’offerta formativa di certificazioni informatiche si amplierà attraverso l’avviamento del corso CISCO avanzato “CCNA-1 – Introduzione alle reti” che fa parte del più ampio corso di specializzazione “Cisco CCNA – Esperto sistemista di reti” che ha un ampio riscontro nel mondo lavorativo, e l’avvio dei corsi ICDL (ex ECDL) dell’AICA che ha da poco accreditato l’ente come Test Center Qualificato e saranno proposti a tutti gli studenti del biennio dei vari indirizzi di studio del Polo Tecnologico Imperiese: I.T.I. Galilei, I.P.S.S.C. Calvi e I.T.T.L. Doria – Nautico.