Bordighera: questa mattina in Comune, rinnovato il legame con la città tedesca di Neckarsulm (foto)

E’ stata ricevuta questa mattina a Palazzo Garnier la delegazione giunta da Neckarsulm, città tedesca gemellata con Bordighera, in occasione delle celebrazioni patronali dedicate a Sant’Ampelio; si è così rinnovato il legame che, stretto su iniziativa dell’allora Sindaco Senatore Zaccari e del dottor Hoffmann, negli anni non si è mai affievolito fino al traguardo del sessantesimo anniversario che sarà festeggiato nel 2023.



Nel corso dell’incontro i Sindaci Vittorio Ingenito e Steffen Hertwig si sono confrontati sui progetti in atto nei due centri e sulle difficoltà che l’emergenza sanitaria ha imposto alle comunità, soffermandosi inoltre sulle relazioni tra Italia e Germania e sulle criticità dell’attuale scenario geopolitico europeo. Al termine, uno scambio di doni: la Città di Neckarsulm ha scelto di destinare la somma di 1.500 euro a Bordighera per iniziative legate alle strutture sportive. “Un bellissimo gesto di amicizia e vicinanza, per cui siamo profondamente grati” ha commentato Vittorio Ingenito.