Alla Scuola forestale di Ormea, in cattedra, per un giorno, il docente universitario francese Emmanuel Pageot e la dottoressa imperiese Laura Semeria

Speciale lezione, quella di lunedì mattina 9 maggio, per gli studenti della classe IV della Scuola forestale di Ormea. In cattedra: il docente, dell’Universitè du vin Suze La Rousse, Emmanuel Pageot e la dott.ssa imperiese Laura Semeria, che hanno condotto i ragazzi in un viaggio tra i vigneti della Dròme provenzale, parlando di viticoltura biodinamica e di suoli vocati alla coltivazione della vite.



"Un momento formativo e di confronto molto interessante per gli studenti che hanno potuto approfondire nozioni apprese in classe e sul campo tramite attività laboratoriali e cogliere nuovi stimoli per tentare di migliorare la produzione del vigneto didattico dell’azienda agraria della Scuola. La lezione di lunedì si è conclusa concedendo spazio alla pratica: gli studenti maggiorenni sono stati chiamati ad affinare olfatto e gusto per riconoscere profumi e sapori di pregiati vini bianchi. Una piacevole esperienza a distanza di poche settimane dalla partenza per l’Erasmus: dal primo giugno, e per cinque settimane, parte degli studenti della IV saranno in Francia, protagonisti del progetto 'Forest4life'.".