La Polisportiva Vallecrosia Academy organizza un evento dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra

La Polisportiva Dilettantistica Vallecrosia Academy organizza per domani, sabato e domenica un evento dedicato alla memoria di Mircko Salvaterra, dirigente del settore giovanile e tesoriere biancorosso scomparso nel 2020, rivolto agli Allievi 2006/7, ai Primi Calci 2013 e ai Primi Calci 2014 di tutte le Academy Torino Fc.

Domani dalle 18 presso il Palatenda di Bigauda a Camporosso vi sarà la cerimonia di apertura dell’evento, con la presentazione delle squadre, in arrivo da tutta Italia, alla presenza delle istituzioni regionali e locali. A seguire si terrà anche un'esibizione della scuola di danza "Revolution Dance Studio" e vi sarà la sfilata delle squadre che parteciperanno alla manifestazione sportiva. Infine verrà offerta una cena a buffet all’aperto con musica. Moderatore della serata sarà il giornalista Renzo Balbo.

Sabato dalle 9, invece, presso la struttura sita al centro sportivo Raul Zaccari di Camporosso si terranno le gare secondo il programma del torneo. Scenderanno in campo, oltre ai calciatori della Polisportiva Vallecrosia Academy, gli Allievi della Cumiana, della Santostefanese, di Quartieri Riuniti Porto Torres, del River Plaine, dell'Olimpia Solero Quattordio e del Parabiago. Sei invece le squadre di Primi Calci che si affronteranno durante la giornata. Si tratta di River Plaine, due della Luigi Academy Visconti e tre della Polisportiva Vallecrosia Academy.

Domenica andranno in scena le fasi finali del torneo e la premiazione. Moderatore della cerimonia sarà sempre Renzo Balbo. Il torneo servirà agli osservatori del Torino per visionare i talenti più interessanti. Sarà inoltre un’occasione per creare un momento di convivialità tra diverse società sportive e le famiglie dei giocatori. L'evento è frutto della collaborazione con il Torino Fc e con il Comune di Vallecrosia.