“La presenza britannica a Sanremo”: venerdì pomeriggio ultimo appuntamento con l’Unitre

Venerdì 13 maggio ultimo appuntamento della rassegna primaverile Unitre con Paola Forneris che presenterà il libro “La presenza britannica a Sanremo” (ore16, Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero).

“L'incontro di venerdì scorso con il prof. Pier Franco Quaglieni – racconta Francesca Rotta Gentile, presidente Unitre - è stato molto apprezzato anche per il dibattito stimolante con il prof. Romano Cima. Il pubblico era molto attento e partecipe e la giornata è stata un arricchimento per tutti. Ora concludiamo questa rassegna primaverile con un appuntamento di sicuro interesse con la presentazione del libro della dottoressa Paola Fornersi. un affascinante viaggio attraverso il tempo per riscoprire i segni di un passato dove la nostra città affonda le proprie radici”.

Con “La presenza britannica a Sanremo”, Paola Forneris attinge a diverse fonti come giornali d’epoca, guide e opere letterarie, per porre in rilievo l’apporto dato dagli Inglesi alla scoperta della Riviera e, in particolar modo, di Sanremo. Viene così evidenziato il ruolo che hanno avuto alcuni personaggi d’elezione - da quelli più noti a quelli meno noti- all’affermazione della nostra città dapprima come luogo di cura e poi come stazione turistica internazionale.

“La presenza britannica a Sanremo” è un saggio divulgativo, rivolto non solo ad una ristretta cerchia di studiosi ma ad una platea di lettori più vasta, come rivela la scelta di riportare integralmente, per quanto possibile, articoli di giornali dell’epoca, estratti di romanzi e racconti di autori. Venerdì pomeriggio Paolo Fornesi dialogherà con Freddy Colt. Con il patrocinio del Comune di Sanremo. Info: www.unitresanremo.it.