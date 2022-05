Aspettando Villa Ormond in fiore: partenza con successo per “I fiori nel piatto” e sold out per la cena di gala promossa dal gruppo Morenews. (Galleria foto)

È partita con un grande successo la tre giorni dedicati alla cucina con i fiori che si svolgerà fino a domani nella splendida cornice di Villa Ormond di Sanremo.

L’evento è promosso nell’ambito della manifestazione “Aspettando Villa Ormond in fiore” promosso da Fondazione Villa Ormond Events e Associazione Ristoranti Tavolozza con sponsor tecnici azienda Ravera Bio di Albenga e Cna Imperia.

Gli chef Giovanni Senese e Paola Chiolini hanno aperto la manifestazione con due interessanti show cooking in cui hanno proposto due piatti con i fiori protagonisti del gusto e sapore: un calamaro ripieno di Nasturzio in crema di begonia la proposta della chef della Balena bianca di Vallecrosia e una pizza condita con fiori di Begonia, Nasturzio e Calendula, la preparazione dello chef pizzaiolo della Pizzeria Senese di Sanremo.

A condurre l’incontro il giornalista Roberto Pisani e un testimonial d’eccezione lo chef attore Stefano Bicocchi, in arte Vito.

La tre giorni con gli chef che sveleranno i segreti della cucina con i fiori, utilizzati come ingredienti delle preparazioni e non come semplice ornamento del piatto prosegue oggi con lo show cooking dello chef Federico Scardina dell’Hosteria del Viale di Albenga SV e una degustazione di fiori eduli a cura di Hortives Milano. A condurre l’incontro il giornalista Claudio Porchia.

L’obiettivo della rassegna è quello di presentare i fiori valorizzandone l’aspetto gastronomico ed intrecciandolo con altri prodotti tipici del territorio del settore agro-alimentare.

La manifestazione chiuderà giovedì12 maggio alle ore 17.00 con gli chef Giancarlo Borgo (Le macine del Confluente- Badalucco- IM) e Clelia Vivalda (Arte e Querce- Monchiero - CN) id vigenti.

Gli organizzatori comunicano inoltre che sono chiuse le prenotazioni per la Cena di Gala prevista questa sera sempre nell’ambito della manifestazione “Aspettando Villa Ormond in fiore”. Poiché non è stato possibile accontentare tutte le richieste di partecipazione alla cena con storytelling si sta valutando la possibilità di mettere in calendario una data durante l’estate una nuova serata con il format “Mangiare i Fiori”.

Per info scrivere a: segreteria@ristorantidellatavolozza.it