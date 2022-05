Bomba a Taggia: ecco il piano per i cittadini evacuati, accoglienza nelle scuole e nelle palestre

Scuole e strutture sportive di Taggia saranno i principali centri per l'accoglienza della popolazione evacuata domenica 15 maggio per la rimozione della bomba nel torrente Argentina. Sono almeno 8mila le persone solo su questo comune che dalle 6 del mattino dovranno abbandonare le proprie abitazioni di Arma di Taggia e Levà.



Il Comune di Taggia metterà a disposizione le scuole e contrariamente a quanto previsto nelle prime fasi, non ci sarà alcun centro di accoglienza al Mercato dei Fiori di Sanremo.



ACCOGLIENZA PER I CITTADINI SENZA PROBLEMI DI SALUTE - Il piano varato prevede che:

- la scuola Media Ruffini sia per le famiglie preferibilmente con anziani;

- la scuola Soleri, sia per le famiglie con bambini, al di sotto dei 3 anni. Inoltre sarà allestito anche uno spazio riservato alle mamme con neonati.

-la scuola Regina Margherita servirà all'accoglienza generica di tutti i cittadini.

- Anche l'oratorio Sant’Orsola servirà all'accoglienza dei cittadini senza particolari problematiche;

ULTERIORI SERVIZI - Verrà garantito anche il servizio mensa per tutte le persone che dovranno passare la giornata fuori casa: presso il campo da basket tra le due scuole di Taggia dove sarà allestita una tensostruttura destinata a fornire pasti alla popolazione. Mentre lo sferisterio sull'Argine Sinistro sarà convertito posteggio per gli evacuati dalla zona rossa. Invece, i giardini di via Lungo Argentina saranno parzialmente adibiti ad area per gli animali da compagnia.

INFOPOINT - I cittadini potranno usufruire dell'Infopoint che sarà attivato in piazza 4 Novembre, nell’abitato di Taggia. A partire dalle ore 6 il personale presente si occuperà anche di fornire informazioni sull'emergenza e indicazioni alle persone per raggiungere i luoghi adibiti all’accoglienza ma anche per la registrazione per il servizio mensa e la consegna buoni necessari ad accedere al servizio.

ACCOGLIENZA PER PERSONE CON PROBLEMI DI SALUTE O POSITIVE AL COVID - Discorso diverso invece per quel che riguarda le strutture sportive. Le palestra di Taggia, fuori dalla zona rossa, saranno destinate alle persone con problemi di salute e allettate. Il campo sportivo Marzocchini a Taggia, sull'Argine Sinistro e il relativo parcheggio saranno adibiti a fornire assistenza ai cittadini positivi al Covid-19, attraverso il personale medico di ASL 1. Vi si potranno recare posteggiando nell'area adiacente.

AUTOSTRADA - per quanto riguarda la viabilità si è optato per mantenere il casello autostradale di Taggia (Sanremo Est) aperto sia in entrata sia in uscita. Tale apertura permetterà di collegare facilmente Valle Argentina, comune di Taggia, comune di Sanremo e comune di Imperia raggiungendo il casello attraverso via Periane. Ci saranno cartelli stradali integrativi che agevoleranno il traffico. Resta inteso il divieto assoluto di accedere nella zona rossa.

Per ulteriori informazioni o per chi avesse bisogno dei servizi di accoglienza messi a disposizione è utile registrarsi al numero: 0184-462607. Oppure all’email: emergenza.ordigno@comune.taggia.im.it. Il numero telefonico è disponibile: fino a sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; domenica dalle 7 alle 21.



Per maggiori dettagli sulla “zona rossa” è possibile consultare la mappa interattiva al seguente link.