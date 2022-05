Taggia: bomba e zona rossa, dal Comune una mappa con le vie che saranno evacuate domenica

Il Comune di Taggia ha predisposto una mappa della zona rossa consultabile in autonomia da tutti. È raggiungibile a questo LINK.

"Una volta entrati sulla mappa, in alto nella barra di “cerca” sarà possibile inserire il proprio indirizzo e verificare immediatamente se la propria abitazione, o attività, si trova all’interno della zona rossa. - spiegano dal Comune - Si tratta dell’area che dovrà essere evacuata entro le 9.00 di domenica 15 maggio per permettere la rimozione in sicurezza dell’ordigno rinvenuto nel torrente Argentina".



"Si ricorda che in quella data sarà vietato rimanere o transitare nell’area rossa fino a fine operazioni, al momento prevista per le 21.00. - aggiungono dal Comune - Per ulteriori informazioni rimane comunque a disposizione l’indirizzo email emergenza.ordigno@comune.taggia.im.it e il numero 0184 462607 con i seguenti orari: da lunedì 9 a sabato 14 maggio dalle 9.00 alle 12.00 - domenica 15 maggio dalle 7.00 alle 21.00 Sul sito del Comune trovate inoltre le FAQ che abbiamo predisposto per l’occasione: https://comune.taggia.im.it/.../116.../1787-03-faq.html".