Serie di problemi negli ospedali della provincia: le segnalazioni di un nostro lettore

Un nostro lettore, Lorenzo Vizzini, ci scrive per segnalare una serie di problematiche negli ospedali della nostra provincia:

“E’ praticamente impossibile fare un’operazione chirurgica: infatti è da febbraio 2022, che sto aspettando un intervento. Dopo varie telefonate mi si ripete che causa emergenza Covid, è tutto fermo. Mi sono informato e ho saputo che all’ospedale di Mentone si lavora normalmente da diverse settimane. Perché qui nel ponente tutto è bloccato? Ho scritto perfino una mail di protesta al presidente della regione Toti, che è rimasta senza risposta. Stessa situazione per fare un'ecografia pettorale che aspetto di fare: dopo aver chiamato l’ufficio per prenotazioni, non vi sono state né date né posti da propormi e sono in attesa di un disdetta di qualche persona per poter fare finalmente questa visita”.