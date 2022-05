Il Sanremo Rugby apre le porte della club house alla Federazione Nazionale di Coaching in occasione della Coaching Week ICF 2022.



Mercoledì 18 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, l’Officina Biancazzurra ospiterà il workshop ‘Sport & benessere: armonia mentale, individuale e di team’ curato dalla coach e senior trainer Raffaella Rognoni. L’obiettivo della serata sarà la presentazione di ICF ed esercitare il proprio potere mentale ed emotivo per sviluppare armonia personale e di team in ambito sportivo. Il tutto tramite filmati, esercitazioni individuali e di gruppo, group coaching e musiche. Tra gli argomenti trattati: la ruota della vita, parole potenti, potenzialità e talenti, motivazione personale e ti team, essere squadra, formulazione efficace di obiettivi, successo / felicità, sistema PAR e ancoraggio, energia e presenza.



“Le porte della nostra club house sono sempre aperte a tutti gli sportivi - dichiarano dalla società biancazzurra - la nostra Officina Biancazzurra è al centro non solo della palla ovale, ma su un piano multidisciplinare”.



(in basso la locandina dell'evento)