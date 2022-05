Successo per la scuola 'Dance in Motion' al concorso Internazionale 'Collegno in Danza 2022'

Grandi successi per La scuola di danza Dance in Motion sita in Sanremo in Corso inglesi 80 e diretta da Simona Tovoli e Chiara Napoli al concorso Internazionale Collegno in Danza 2022 che si è svolto domenica scorsa a Collegno (Torino) al teatro 'Lavanderia a vapore'.

Chiara e Simona sono orgogliose dei loro danzatori sempre pronti a mettersi in gioco e a condividere la Danza a 360 gradi. Sotto i risultati.

Solisti Baby

seconda classificata: ‘My diary’ - Valentina Terrenzi

Gruppi Baby Modern

terzo classificato il 3° corso ‘Sono solo canzonette’

Junior Under Modern

seconde classificate Adolescenti 1 ‘Orbita armonica’

Junior Under Contemporaneo

seconde classificate gruppo laboratorio ‘Ninna nanna del mal d’amore’

Gruppi Juniores Modern

terze classificate Intermedio 2 ‘La battaglia degli illusi’

Durante il concorso sono state assegnate anche numerose borse di studio alle soliste Martina Natale e Valentina Terrenzi.