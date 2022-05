Imperia, domani una mattinata di 'Mototerapia' con le Harley Davidson in Banchina Aicardi

Si svolgerà domani mattina, sabato 7 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, l'evento 'Mototerapia' in Banchina Aicardi. L'iniziativa, organizzata dall'Harley Davidson Italian Club Liguria con il patrocinio del Comune di Imperia, prevede la possibilità di far provare le moto, in totale sicurezza, ai bambini di diverse associazioni cittadine (A piccoli passi, La Giraffa a rotelle, Casa Pollicino e altre). È prevista anche la partecipazione straordinaria di Vanni Oddera, pilota di freestyle motocross conosciuto a livello internazionale.

"Un evento bello da vedere e dal significato profondo. Ringrazio il responsabile regionale dell'Harley Davidson Italian Club per averlo proposto all'Amministrazione, che è ben lieta di accoglierlo in città. Credo che sarà una mattinata in cui vedremo due elementi della Imperia su cui sta lavorando il sindaco Scajola con tutta la Giunta: una città viva, con lo spettacolo delle Harley, e solidale, per i momenti di gioia che vivranno bambini e ragazzi", commenta l'assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.