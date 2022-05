Sanremo: scia di gasolio tra corso Raimondo e via Fiume, cade una scooterista e interviene la Municipale (Foto)

Una lunga scia di gasolio è stata persa da ignoti lungo il curvone tra corso Orazio Raimondo e via Fiume, intorno a mezzogiorno.

Purtroppo a farne le spese è stata una scooterista che è scivolata, finendo a terra. Fortunatamente un furgone che la seguiva si è fermato in tempo senza urtarla. Per lei tanta paura ma nessun danno fisico.

Una pattuglia della Polizia locale che è transitata subito dopo si è prontamente fermata per definire l'accaduto e, nell'immediatezza, spargere della segatura sulla lunga macchia e asciugare il manto stradale per metterlo in sicurezza.

Il traffico è stato fermato il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni.