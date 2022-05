Sanremo: piazza Colombo ostaggio di ragazzi maleducati e gente ubriaca, i commercianti chiedono più sicurezza

"Piazza Colombo durante il pomeriggio e alla sera è abbandonata", è l'allarme lanciato dagli esercenti che si affacciano sul piazzale, cuore di Sanremo. C'è preoccupazione da parte della categoria che ha raccontato di una piazza ostaggio di "...gruppi di ragazzini maleducati che saltano i gradini del solettone con monopattini, biciclette da corsa rischiando di travolgere persone anziane e bambini. Oltre alla presenza di persone disagiate e talvolta ubriache".

L'ultimo episodio soltanto ieri. un gruppetto di uomini, in evidente stato di alterazione alcolica, ha dato spettacolo litigando sotto gli occhi attoniti dei presenti.Qualcuno di loro ha anche pensato bene di sradicare alcune piante del Comune per poi usare la terra e i fusti come 'arma' durante la surreale contesa

"Si tratta dell'ennesimo fatto accaduto e noi non ci sentiamo più al sicuro. - denunciano gli esercenti della piazza - Questa sicurezza dovrebbe darcela la polizia municipale in primis o comunque le forze dell’ordine, ma questo purtroppo non accade. Infatti ieri dopo aver chiamato sia il numero verde della polizia municipale, sia il commissariato di polizia (tramite il 112) le forze dell’ordine sono arrivate dopo più di mezz’ora".

"A nostro parere la piazza, essendo il centro di una città turistica, deve essere controllata da almeno una pattuglia di polizia in quanto è il cuore della città e un ritrovo per mamme con bambini per giocare, ma anche per anziani e turisti che decidono di trascorrere qualche ora al sole di Sanremo mangiando un gelato. - concludono - Confidiamo che chi di dovere ascolti la nostra segnalazione e prenda provvedimenti per la nostra e la sicurezza di tutti".