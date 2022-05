Sanremo: detenuto sequestra un agente penitenziario in carcere, Pagani "Forse non si è ben capito la situazione"

“Forse non si è ben compresa la complessità, la gravità e la vera portata della crisi che attraversa il sistema penitenziario italiano. Sul punto, infatti, registriamo un silenzio tanto assordante quanto innaturale, eppure questa emergenza attiene direttamente alla civiltà del sistema paese. O forse si preferisce volgere lo sguardo altrove per non vedere ciò che offende la coscienza di ogni persona civile”

Con queste parole Fabio Pagani, Segretario Regionale della UilPa Penitenziari, non nasconde timori e preoccupazioni di fronte ad una situazione che va ogni giorno aggravandosi all’interno degli istituti penitenziari liguri e dopo il tentativo di sequestro da parte di un detenuto, nei confronti di un poliziotto.

“Oramai non siamo solo più nelle condizioni di preoccuparci sulla tenuta del sistema – prosegue Pagani - ma dobbiamo cominciare a porci l’interrogativo sul come far fronte all’inevitabile ondata di proteste, se non vere e proprie rivolte, che potrebbero manifestarsi con l’avvento della prossima stagione estiva. Noi crediamo che sia giusto informare e denunciare che, oggi, il personale penitenziario non è in grado di poter reggere il prevedibile urto. Per dirla in breve l’emergenza penitenziaria non è più solo una emergenza sociale ma è una vera emergenza sul fronte dell’ ordine pubblico”.

Pagani mette in evidenzia anche il fatto avvenuto a La Spezia, dove un detenuto si è arrampicato sul cortile passeggi dell’Istituto per protesta, ma soprattutto per quanto accaduto a Sanremo, dove un marocchino di 23 anni, M.M. ha prima sottratto radio e telefono al poliziotto in servizio nella terza sezione, ha tentato di impossessarsi delle chiavi delle celle strattonando e colpendo l’agente, fermato poi dall’arrivo dei rinforzi e anche di alcuni detenuti che si sono opposti alla sua ‘furia’. Il 23enne è una persona violenta e con diverse aggressioni alle spalle.

“Pur avendo la necessaria professionalità al suo interno – prosegue Pagani - l’Amministrazione Penitenziaria rischia di arrivare impreparata e disorganizzata ad una stagione che si preannuncia torrida. Per questo la UIL PA Penitenziari sollecita il Parlamento e le Istituzioni ad attenzionare urgentemente il problema: “Non è la prima volta che rivolgiamo appelli – va avanti Pagani - anche perché la politica sia attenta al problema in chiave preventiva. Ne discutano e trovino le soluzioni necessarie perché nell’immediato si disinneschi questa bomba pronta a deflagrare. L’annunciata riforma della Giustizia non potrà eludere questi aspetti. Analogamente vanno individuate risposte normative al blocco del turn-over per il personale penitenziario e soprattutto non abbassare la guardia in merito ai contagi Covid-19 (A Sanremo oggi contiamo 19 Poliziotti positivi), che non fanno altro che aumentare le criticità di un istituto ormai in ginocchio”.