Vallecrosia: il consiglio comunale torna in presenza dopo due anni di stop (Foto)

Le immagini del consiglio comunale di Vallecrosia tornato in presenza

Giornata storica per il consiglio comunale di Vallecrosia. Questa mattina il parlamentino locale è tornato a riunirsi in presenza dopo ben due anni di stop.

Dai giorni più caldi della pandemia, infatti, il consiglio si era svolto in modalità telematica; ora, con l'affievolirsi dell'emergenza, il ritorno all'antico.

Il ritorno in presenza ha coinciso con una seduta particolarmente ricca con 13 punti all'ordine del giorni e molti argomenti urgenti e attuali sollecitati in particolare dal consigliere di opposizione Fabio Perri come il destino del campo 'Zaccari', l'emergenza Ucraina e il destino dell'ospedale di Bordighera.